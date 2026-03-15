クレイツが3月15日、FRUITS ZIPPERとのコラボ商品を発表した。発表会では代表取締役の貝塚弘幸氏が登壇し、アイドル文化を美容分野から支える意義を説明。コラボ商品『9012イオンコードレスストレートアイロン』を通じて、日常のスタイリングを前向きな体験に変えたい考えを打ち出した。【写真】持っているだけで”推し活”、FRUITS ZIPPERのメンバーカラーで彩られたコラボアイテム全7種今回のコラボは、同社の次世代セルフス