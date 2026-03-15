タレントの森口博子が14日、自身のアメブロを更新。同日放送のBS朝日『人生、歌がある』にて、松本伊代、早見優との3人によるユニット「キューティー☆モリモリ」として出演することを報告した。【映像】「35歳に見える」と話題の森口博子の水着姿＆すっぴんショット森口は「何とぉぉぉ オリジナルソングをお届けさせていただきました」と報告。普段からコンサートを行っている3人とあって「その呼吸をバッチリお見せできるか