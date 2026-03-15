韓国・ソウルの宿泊施設で14日夜、火災が発生し、日本人2人が病院に運ばれました。このうち1人が意識不明の重体です。14日午後6時頃、ソウル中心部にある7階建てのビルの3階で火災が発生しました。建物は日本人観光客にも人気のある「明洞」近くにあり一部がカプセルホテルとなっていて、およそ3時間半で鎮火したということです。この火事で日本人2人を含む外国人3人が病院に搬送されましたが、韓国メディアによりますと、このうち