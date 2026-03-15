元自衛官でタレントやす子（27）が15日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。元陸上自衛官で自民党参院議員だった佐藤正久氏との即興コントでスタジオを騒然とさせた。イラン情勢について伝える際、MC爆笑問題田中裕二が「イラン情勢に詳しい元外務副大臣、『ヒゲの隊長』こと佐藤正久さんTBSワシントン支局の涌井（文晶）支局長と生中継をつなげたいと思います。お二人には最新情報をうかがっていきます」