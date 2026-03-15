AKB48の郄橋彩音さんの1st写真集「ひとり姉妹」（撮影：佐藤容平、税別3000円、秋田書店）が、好評により早くも重版されることが決定しました 。これに伴い、5月に東京都内やオンラインにて重版記念イベントが開催される 。【写真】AKB48 郄橋彩音さんの1st写真集 「ひとり姉妹」の表紙AKB48の「ベビーフェイスなお姉さん」として人気の郄橋さん。2月28日にリリースされた同写真集は、東京湾を臨む都心のスタジ