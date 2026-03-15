「温泉も銭湯も大好きだけど、やっぱり家のお風呂でのんびりゆったり過ごしたい！」【漫画】お風呂大好き♡でもそれが落とし穴になるなんて…（全編を読む）せっかくの注文住宅、お風呂にこだわりたいという方、多いのではないでしょうか。毎日家族全員が使うお風呂についての失敗＆後悔話を集めてきました！お風呂場とトイレの場所が離れすぎてたAさん（関東在住、30代、派遣）のお宅は「子育てしやすい家」がテーマのハウス