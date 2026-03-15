2026年3月12日、韓国・週刊朝鮮によると、韓国のトッポッキチェーン「Dookki」の台湾法人が、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の試合結果を題材に「点数操作」という表現を用いたマーケティングを行い、物議を醸している。業界によると、Dookki台湾の公式SNSアカウントは先ごろ「点数を操作して申し訳ない」「韓国人の社長が謝罪する」という内容の宣伝投稿を掲載した。ひざまずいた男性が「私たちは点数を操作してはい