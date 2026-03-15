「年金暮らしは苦しい」は本当なのでしょうか？ テレビが映し出す「貧しい高齢者」はほんの一部だとしたら……。30年以上にわたって高齢者医療の現場に携わる精神科医・和田秀樹氏は、著書『「高齢者ぎらい」という病』（和田秀樹著）のなかで、高齢者が持つ消費者としての真の価値と共に、社会の偏見がもたらす弊害に触れています。本書から一部抜粋し、メディアが報じない“豊かな”シニア層について、また日本経済を回す鍵を握