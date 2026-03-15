新型「カイト」が6つのグレード展開に拡大日産のブラジル法人は2026年3月2日、昨年12月に世界初公開した新型「カイト」に2つの新グレードを追加したと発表しました。新型カイトは、ブラジルをはじめとするラテンアメリカ地域で展開されるコンパクトSUVです。【画像】超カッコいい！ これが日産の“新型SUV”「カイト」です！ 画像で見る（30枚以上）ボディサイズは全長4304mm×全幅1760mm×全高1611mm、ホイールベース2620mm