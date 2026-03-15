左腕スアレスのチェンジアップを3ラン■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の森下翔太外野手が14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ代表の3回に勝ち越し3ランを放った。体勢を崩しながらも上段に叩き込む一打に海外ファンも羨望している。「3番・中堅」で先発出場していた鈴木誠也外野手が初回に二盗を試みた