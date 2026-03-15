準々決勝・ベネズエラ戦■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の山本由伸投手は14日（日本時間15日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦に先発し、4回69球を投げて被安打4、5奪三振2失点で降板した。初回から2イニング連続で失点したが、以降は粘りの投球を見せた。米国に移動しての初戦を託された山本だったが、初回に先頭アクーニャJr.にいきな