Image: Xeniia X/Shutterstock.com ワクワクするけど…お高いんでしょう？iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPodsにはそれぞれ最上位機種にあたるProモデルが存在します（Apple Watchに関しては「Ultra」ですね）。最高の体験と機能性を求めるならProモデルを選んでおけば間違いありませんが、もしかすると今年中にApple（アップル）はUltra級の新モデルを3つリリースするかもしれませんよ