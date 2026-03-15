◇第6回WBC準々決勝日本―ベネズエラ（2026年3月14日フロリダ州マイアミ）先発の山本由伸投手（27）がチームの好循環を確実なものとした。先頭打者弾を浴びるなど、2回まで毎回失点を喫したが、3回の味方の逆転劇で完全によみがえった。流れが一変したのは1―2の3回だった。1死一、二塁、佐藤輝明が右翼線に同点適時二塁打を放ち、続く森下が左翼ポール際へ、勝ち越しの3ラン。山本はベンチで微笑みを浮かべ、感無量の