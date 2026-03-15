野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は日本時間１５日、日本代表「侍ジャパン」とベネズエラによる準々決勝が、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われている。日本は三回、途中出場の森下翔太（阪神）が３ランを放った。（デジタル編集部）２番・佐藤輝明（阪神）の二塁打で２−２の同点に追いつき、なおも続いたチャンスで、勝負強さを発揮した。２ボール２ストライクから、