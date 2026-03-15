アラブ首長国連邦（UAE）から見たホルムズ海峡に並ぶ石油タンカーと貨物船＝11日/Altaf Qadri/AP（CNN）ホルムズ海峡の通航を再開するため、「中国やフランス、日本、韓国、英国など」が海軍資産を派遣することを期待すると述べたトランプ米大統領の14日の発言を受け、CNNがコメントを求めたところ、中国と英国から回答があった。ただ、両国ともホルムズ海峡へ軍艦を派遣するかどうかは明言しなかった。在米中国大使館の報道官は、