女優の當真あみ、嵐莉菜が１５日、都内で行われたアニメ映画「パリに咲くエトワール」（谷口悟朗監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。「ＯＮＥＰＩＥＣＥＦＩＬＭＲＥＤ」の谷口監督と「崖の上のポニョ」「魔女の宅急便」のキャラクターデザイン・近藤勝也氏が、１９１２年の仏パリを舞台に日本人少女２人が夢を追う姿を描く。画家を目指す主人公・フジコの声を担当した當真は「ようやくお届けできることがうれしい