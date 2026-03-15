昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が、大切な友人と双子が対面する様子を紹介した。１４日までに自身のインスタグラムを更新した中川は「大好きな飯窪春菜ちゃん双子に会いにきてくれたよーー」と報告。「はるなんありがとう、感激しました！」と投稿。「はるなんがモーニング娘。だった１０代のときからお友達で、私の方がたくさん人生相談させてもらってます！思い出たくさん！はるなんに双子を