◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）日本は２―２で迎えた３回に森下翔太（阪神）が左越え３ランで勝ち越し。鈴木誠也の負傷で２回から中堅の守備についた男の一振りで一気にリードを奪った。ＷＢＣの日本人で途中出場選手の本塁打は２００６年準決勝、韓国戦の福留孝介（中日）、２０２３年１次ラウンド（Ｒ）、チェコ戦の牧秀悟（ＤｅＮＡ）に次いで３人目。途中出場選