◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、先頭打者本塁打、申告敬遠で迎えた３点リードの４回１死一、二塁のチャンスでは３番手左腕・デヘススの前に空振り三振に倒れた。ベネズエラの先発はレッドソックスのランヘル・スアレス