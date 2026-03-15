スノーボードのＷ杯は１４日、カナダのバルサンコムでパラレル大回転が行われ、女子の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が２位に入った。今季９度目の表彰台入りを果たし、ともに２季連続となるアルペン種目の総合優勝と種目別制覇を決めた。昨季は日本人初となるＷ杯のアルペン種目の総合優勝に輝いた日本のエース。今季は２月のミラノ・コルティナ五輪では、女王、エステル・レデツカ（チェコ）が敗れるなど大波乱があって６