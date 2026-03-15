持ち込みにお金がかかるものもある？ 会社によって厳密に定められている 電車への荷物持ち込みについて考える機会は少ないかもしれませんが、その基準は各鉄道会社によって厳密に定められています。ここでは一例として、JR東日本の手荷物に関する規則を紹介します。持ち込めない荷物は、可燃性液体や可燃性ガス、火薬類などの「危険物」。一部は梱包方法や数量を制限すれば大丈夫ですが、ガソリンや灯油などの持ち込みは厳禁。梱