幸せを掴む為に手相で知るべきこと 手相で何を知る？ 「障害線が出ていますね、今やっていることはきっとうまく行きませんよ」、「この線は、財産に恵まれない線なんです」、そんな鑑定をする手相家の人もたくさんいらっしゃいます。その全てを否定するつもりはありませんが、やはり私は悪い線よりもその人の希望につながる線を見たいと思います。 なぜなら、手相を知りたい、見てもらいたいという方の多くは、つらいことがあっ