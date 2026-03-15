骨は常に新陳代謝をくり返している！ 10代後半で身長の伸びが止まったら、骨は死ぬまで変化しないと思っていませんか。そんなことはありません。実は、骨はそのままの形で少しずつ新しい骨に置き換わっています。若い人では数年で全身の骨が新しくなるといわれています。 骨の新陳代謝には破骨細胞、骨芽細胞、骨細胞という3種類の細胞が関わ