©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 毎日おは朝終わりは、食堂で先輩方と朝ごはんをいただくのが楽しみです！ この日はたまたま女子3人毎朝顔を合わせてたくさん話しているのに、食堂でもあれやこれや…会話が止まらず、気づけば1時間