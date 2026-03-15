◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 日本ーベネズエラ（現地14日、アメリカ/マイアミ)準々決勝のベネズエラ戦に臨んでいる侍ジャパン。先発マウンドを託されたエース・山本由伸投手は、4回2失点で降板しました。初回からベネズエラ打線の猛攻を受けた山本投手。先頭打者のロナルド・アクーニャJr.選手には高めのストレートをとらえられ、豪快な一発を浴びます。それでも後続はフライとゴロに打ち取り、最少失点でしのぎま