アイドルグループFRUITSZIPPERが15日、東京・代々木第一体育館で、「FRUITSZIPPER×CREATEsコラボ商品発表会」に出席した。CREATEsはヘアケア家電メーカー。今回、同グループとコラボしたヘアアイロン「9012イオンコードレスストレートアイロンコラボ限定セット」を発売する。同商品はヘアアイロン、ポーチ、ヘアクリップをセットに、メンバーカラーで用意している。櫻井優衣（26）は「普段のアイドルメークでも、プライベ