トルコ戦でプレーする高田真希（奥）＝14日（アナトリア通信提供・ゲッティ＝共同）バスケットボール女子のワールドカップ（W杯）予選は14日、イスタンブールで行われ、日本はトルコに67―75で敗れ、開幕3連敗となった。（共同）