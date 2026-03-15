歌舞伎俳優の尾上松也（41）とお笑いトリオ東京03角田晃広（52）が15日、東京・丸の内ピカデリーで行われたアニメ映画「パリに咲くエトワール」（谷口悟朗監督）公開記念舞台あいさつに登壇。司会から、20年のTBS系ドラマ「半沢直樹」以来、6年ぶりの共演だと話を振られたが、同作では共演シーンがなかった上、今作もアフレコは別々に収録したため「お久しぶりです」と壇上であいさつした。松也は劇中で、主演の當真あみ（19）が演