電子レンジや湯せん調理にも使用できる“袋のラップ”として人気の『アイラップ』でホットケーキミックスを使った「アイラップ蒸しパン」の作り方がXに投稿され、表示回数226万件超え、2万4000「いいね！」が付く話題となっている（13日午後7時時点）。【写真一覧】「最強です」「ウマウマ」と大好評、アイラップを使った蒸しパンの作り方『アイラップ』の公式アカウント（@i_wrap_official）が「ホットケーキミックスを使った