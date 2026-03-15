「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンの森下昇太外野手が勝ち越しの３ランを放った。佐藤輝明内野手が三回に同点の右翼線適時二塁打を放った直後、緊急出場の森下が窮地を救う一撃だ。三回、１死二塁から大谷が敬遠された。ここで第２打席に入った佐藤輝。素早く追い込まれてしまったが、フルカウントまで粘りに粘った。そして左腕の変化球をきれいに捉えると打球は一塁線を破り