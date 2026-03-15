公園や遊び場で放置子につきまとわれると、本当に困りますよね……。自分の子どもとまったく遊べなくなることも。今回は、放置子の親と話した人のエピソードをご紹介します。他人の距離感「遊び場で1歳の息子と二人で遊んでいたら、4歳くらいの女の子につきまとわれました。近くに親御さんはいないみたいで、放置子っぽい感じ……。それとなく距離を取ろうとしたけど、女の子は空気を読まずにたくさん話しかけてきて、息子とゆっく