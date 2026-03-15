女優平愛梨（41）が、14日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。夫でJ1東京のDF長友佑都（39）との運命的な初デートについて話した。平は長友との初デートの日、「男の人と2人きりっていうのがなくて。何を話そうかと思って心理ゲームの本とかトランプとか大量に持って行って」。MCの加藤浩次（56）らは爆笑した。待ち合わせ場所に行くと「（長友が）荷物を、ひょいって持ってくれて。ちょっとドキっとし