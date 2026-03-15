恋愛では「好かれている方が有利」と言われることもありますが、男性の場合は必ずしもそうとは限りません。中には女性から強く好意を向けられるほど、距離を取りたくなる男性も。それは愛情の問題というより、心理的なバランスに関係しています。期待に応えなければと感じる女性からの好意を強く感じるほど、男性の中では「応えなければ」というプレッシャーが生まれます。男性はその重さを感じたとき、無意識に距離を取ることがあ