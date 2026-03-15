もしかして「私、ただの浮気相手？」と感じたことはありませんか？本命の女性がいる男性は、無意識のうちに本音を漏らすもの。そこで今回は、男性にとって“あなたは浮気相手”とわかるセリフを紹介します。「本気だから…」は逆に怪しい？「俺は本気だから」というセリフを頻繁に口にする彼には要注意。なぜなら、本当に本気の男性は、わざわざ「本気」を強調する必要がないからです。これは彼自身が「本気ではない」という事実を