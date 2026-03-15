一日の終わりにお風呂に入る習慣は人それぞれ。ゆっくり湯船につかる人もいれば、シャワーだけで済ませる人もいます。どちらも一般的な入浴スタイルですが、眠りやすさという点では違いがあるのでしょうか？そこで今回は、湯船につかる入浴とシャワー中心の入浴、それぞれが睡眠にどのような影響を与えるのかを解説します。湯船につかると体がリラックスしやすい湯船につかると体全体が温まり、血流が促されやすくなるとされていま