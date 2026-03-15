「運命の人」ってどうやって見分けるの？実は脳科学的に、相性の良い相手を見つけると私たちの脳は特別な反応を示すことがわかっています。そこで今回は、運命の人に出会った時に“脳”が感じるサインをチェックしてみましょう。好き嫌いのセンサーが同調する人にはそれぞれ好き嫌いがありますが、このセンサーが同調する人と出会えたら、それは脳の感覚処理システムが似ている証拠。会話の話題に困ることがないだけでなく、感性の