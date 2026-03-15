恋愛では「追いかけた方が負け」といった話を耳にすることがあります。ただ、実際の恋はそんな単純なものではありません。では、自分から追いかける女性と、相手に追わせる空気を作る女性。男性が本気になりやすいのは、どちらなのでしょうか？追いかける恋は、気持ちが偏りやすい好きな気持ちが強いほど、自分から連絡をしたり、予定を合わせたりすることが増えます。行動力があるのは魅力ですが、追い続ける関係になると、恋の主