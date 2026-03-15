最近なんとなくお腹が張る、便秘気味で腰まわりが重たい…。そんな不調の背景には、腸まわりの巡りが滞っている可能性があります。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【パヴァナムクターサナ（ガス抜きのポーズ）】。寝たまま行えるシンプルな動きですが、お腹にやさしく圧をかけることで腸を刺激し、腹筋にも自然にアプローチ。お腹の内側から巡りを整え、すっきり感を引き出すエクササイズです。【STEP１】脚を胸に引き寄