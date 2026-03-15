野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表・侍ジャパンは14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークでベネズエラ代表と対戦。1点ビハインドの3回裏に、佐藤輝明外野手の適時打と森下翔太外野手の3ランで試合をひっくり返した。 ■大谷翔平敬遠後に…… WBC準々決勝ベネズエラ戦、序盤で劣勢に立たされた侍ジャパンは、阪神勢の連打で試合の