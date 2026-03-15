気になるゲンバ?最新家電を全身で体感！畳×スピーカーで新感覚の音楽体験！材料を入れるだけの全自動調理器で作ったスープのお味は？気になるゲンバ?濱家パパも感動！電動アシスト自転車AI搭載モデルからアシスト機能付きママチャリまで最新の自転車に乗って河川敷サイクリング！気になるゲンバ?プロが選ぶオーダーカーテンお部屋の雰囲気に合ったカーテンをプロがオーダーメイド！