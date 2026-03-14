恋愛をしていく上で、実は会話が続くかどうかより大事なのが“沈黙の時間”。本気の男性は、沈黙を不安な空気にしません。今回は、そんな“沈黙の扱い方”に出る男性の本命サインについて解説します。無理に話題を詰め込もうとしない男性が沈黙になるたびに焦って話題を作るのではなく自然に過ごせるのは、あなたと一緒にいるだけで安心しているからです。本命相手ほど、無理に空気を埋めません。沈黙の時間を共有する同じ景色を見