夫の態度が急に変わったと感じるとき、そこには何らかの理由が隠れている可能性があります。仕事のストレスや環境の変化なども考えられますが、不倫中の男性には“家庭での態度”に共通する変化が見られるもの。しかもそれは、日常の中の小さな違和感として表れるのが特徴です。会話が減り、反応が淡白になる以前は自然に会話していたのに、最近は話しかけても反応が薄い。質問には答えるものの、そこから会話が広がらない。不倫中