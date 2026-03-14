「服はたくさん持っているはずなのに、40代に入った途端、何を着てもなんだか決まらない…」という感覚に心当たりはありませんか？それは服が足りないのではなく、肌質や体型の変化、そして定番アイテムのシルエットが少しずつ今のトレンドとズレてきているサインかもしれません。とはいえ、クローゼットを丸ごと買い替えるのは大変。そんなときに頼れるのが、コーデの印象を手軽に変えてくれる「スカーフ」です。品を添えながら体