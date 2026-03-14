健康や美容を意識すると、「腸内環境を整えることが大切」とよく耳にするでしょう。その代表的な食品として挙げられるのがヨーグルトです。乳酸菌を含み、手軽に食べられることから、毎日の習慣にしている人は少なくないはず。確かにヨーグルトは腸内環境を整える食品のひとつです。ただ、「ヨーグルトを食べていれば太らない」と考えてしまうと、思わぬズレが生まれることがあります。ヨーグルト自体は太る食品ではないヨーグルト