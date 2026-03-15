お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が15日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。昨年、自宅で行ったホームパーティーについて語った。タレント島崎和歌子と、サンドウィッチマン・伊達みきおを招待したホームパーティー。大久保によれば、2人は食材などを大量に購入していて「すごい買ってきてくれる。1人暮らしの女性の家の量じゃない。芸能界トップ2だと思う、持ってるくもの。紙袋3〜4個で2人