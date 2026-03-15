11日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズは、今シーズン最後となるホームゲームの2日間で、来場者5,000人を目標にすることをクラブ公式サイトで発表した。 今シーズン最後となる第21節のホームゲームは3月28日（土）、29日（日）にシゲトーアリーナ岡山で行われ、チームはSAGA久光スプリングスとの対戦を予定している。