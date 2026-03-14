いい雰囲気になることはあるのに、なぜか恋人関係までは進まない。気づけば「いい人だった」で終わってしまう。一方で、常に男性から選ばれ続ける人もいます。その違いは相手の男性との関係の作り方にあります。最初から合わせすぎている男性から好かれたい気持ちが強いほど、男性の好みに合わせすぎてしまうもの。でも、最初から合わせすぎると、自分らしさが伝わらなくなります。選ばれ続ける人は、相手に興味を持ちながらも、自