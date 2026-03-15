【全国の天気】北日本の日本海側と北陸は、雲が広がりやすく、雨や雪の降る所があるでしょう。関東から九州にかけてと沖縄はおおむね晴れますが、関東の沿岸部は、夜になると雨の降る所がありそうです。【予想最高気温】全国的に気温は高めで、東日本と西日本は15度を超える所が多く、春の陽気が続くでしょう。【全国の週間予報】・大阪から那覇16日（月）と17日（火）は広く晴れますが、18日（水）と19日（木）は雨が降るでしょう