好きに男性と２人きりになった時は「男性が自分をどれほど大切にしてくれているか？」をチェックする絶好の機会。そこで今回は「彼女を大切にする男」に見られる特徴を紹介。すべて当てはまっていたら、その男性は“手放し厳禁”でしょう。｜常に女性の希望を優先男性が常に女性の希望を優先してくれるのは、女性のことを大切に思っているからこそ。希望に応えることで、男性は女性の喜ぶ顔が見たいだけなのです。そんな男性に対し