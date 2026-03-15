◇大相撲春場所8日目（2026年3月15日エディオンアリーナ大阪）モンゴル出身で“史上最強の新弟子”こと西序二段8枚目の旭富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が、東序二段12枚目の出羽ノ城（32＝出羽海部屋）を下手投げで下した。対峙（たいじ）したのは現役最重量252キロの元幕下力士。体重148キロの旭富士より104キロも重い巨漢に、もろ差しになって土俵際まで攻め、最後は下手投げで転がした。序ノ口デビューからの連勝記録であ